〔加拿大股市〕升至一周高位,因油价大涨及银行股反弹

路透多伦多8月11日电---加拿大股市周四攀升近3%至一周最高,因能源股受油价大涨带动反弹,银行股全面反攻.
多伦多股市跟随全球市场走强,受美国上周初请失业金数据以及强劲的企业业绩带动,投资人低吸受创的个股.
"在过去两个交易日市场如此震荡,今日反弹也不令人意外."BMO Capital Markets分析师Robert Kavcic表示.
能源股大涨4.2%,因油价连升两日,上扬达3%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升340.91点,或2.79%,报12,539.80点,盘中一度大跌1%.
10大类股中有九类收升,金融股升3.1%,原材料股涨1.16%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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