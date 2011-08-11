〔纽约汇市〕欧元和美元兑瑞郎大涨,因传言瑞士央行将令瑞郎/欧元挂钩

* 瑞郎大幅走低,因瑞士央行计划采取更多举措遏制其升势

* 瑞士央行副总裁乔丹称央行可能暂时令欧元/瑞郎挂钩

* 日圆接近纪录高位,市场对干预保持警惕

路透纽约8月11日电---美元和欧元兑瑞郎周四跳升多达6%,录得有史以来最大单日涨幅,本周稍早跌至纪录低位,因瑞士央行称可能通过令瑞郎与欧元挂钩来遏制瑞郎升势.

瑞士央行副总裁乔丹在被问及是否会暂时将瑞郎挂钩时表示,央行对与长期价格稳定目标一致的举措持开放态度.交易商称,欧元/瑞郎汇价可能被固定在1.15瑞郎.

不过,将瑞郎与欧元挂钩的提议引来了多数市场人士的批评.

"这是非常短暂的.干预或试图稳定和推动市场的此类计划不起作用,正如日本3月干预时遇到的情况一样,"佛罗里达州Dent Tactical ETF的联席资产组合经理Rodney Johnson称.

"这可能会产生短期的影响,但不会改变市场的方向.投资者仍将买入瑞郎,尤其是如果欧洲的不确定性持续,"他补充说.

Johnson表示,鉴于市场的波动性,他已将其投资组合的70%调整为现金,剩馀的30%投入欧元和商品.

纽约汇市尾盘,欧元兑瑞郎EURCHF=EBS上扬5.3%,至1.08580瑞郎,盘中升至1.09220瑞郎的高位,涨幅逾6%,为有史以来涨幅最大的一天.

不过,欧元/瑞郎本周仍累计下跌0.2%,年内迄今累计回落13.1%.

在瑞郎走软後隐含波动性周四回落,一个月欧元/瑞郎隐含波动性EURCHF1MO=为23.40%,周二飙升至创纪录的32%.

美元兑瑞郎CHF=EBS尾盘上扬4.9%,报0.76260瑞郎,也录得有史以来最大单日涨幅,之前触及0.76895瑞郎的高位.本周稍早,美元/瑞郎在电子交易平台EBS重挫至纪录低位0.70676瑞郎.

德银的G10汇市策略部全球主管Alan Ruskin表示,将瑞郎与极不稳定的欧元挂钩可能最终导致瑞郎出现震荡.欧元目前受到欧元区财政危机的拖累.

如果瑞士央行将瑞郎与欧元挂钩,就相当于"在前所未有的动荡期实行旧的汇率机制,且可能将独自承担起保护这两种货币责任,而另一方,欧洲央行能提供的支持有限,"他补充说.

欧元兑瑞郎大涨进一步扶助提振欧元/美元.欧元兑美元上扬0.4%,报1.42247美元.

**瑞郎/欧元挂钩和负利率**

其他分析师称,可能根本不必将瑞郎挂钩.瑞士信贷表示,瑞郎伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)期货已跌至负值.现货LIBOR可能也会跌至负值,因瑞士的银行试图阻止海外的大规模存款流入,瑞信还表示.

负利率肯定会迫使银行对客户存在银行的资金收取费用,这可能会阻止部分投资者买入瑞郎避险,尽管将瑞郎挂钩可能受到限制.

"市场持有瑞郎并非为获取回报,只是为了保险,"富国银行驻纽约的高级汇市策略师Vassili Serebriakov表示,"因此,略低于零的利率可能在阻止对瑞郎的需求方面不会发挥太大的作用."

同时,日圆兑美元徘徊在纪录高位附近,因投资者继续抛售风险较高资产,引发日本可能入市干预遏制日圆升势的臆测.

美元兑日元在电子交易平台EBS跌至76.302日圆的低位,距离3月中触及的76.25日圆的纪录低位不远.尾盘基本持稳在76.830日圆.

稍早在伦敦交易时段,美元/日圆一度从76.30日圆跳升至77日圆之上,之前交易商称,市场传言,日本央行入市检查美元/日圆汇价.这通常是日本准备入市买入更多美元以打压日圆的信号.

不过,美元很快回落,因交易商称未看到任何日本当局抛售日圆干预汇市的迹象.一财务省官员拒绝置评.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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