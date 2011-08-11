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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 06:41 BJT

《日本重要政经日程》--8月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣野田佳彦和经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後召开新闻发布会

0200 - 7月发电数据

0430 - 6月工业生产修正值

0600 - 日本原子能协会主席Satoru Tanaka在日本全国新闻俱乐部(Japan National Press Club)发表讲话

0800 - 政府宣布消费者物价数据修正值

公司面:

0730 - TonenGeneral Sekiyu(5012.T)公布上半年财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李爽

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