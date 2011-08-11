《日本重要政经日程》--8月12日

泰国经济：即便美国实施保护主义政策，今年出口仍会增长--官员
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本财务大臣野田佳彦和经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後召开新闻发布会
0200 - 7月发电数据
0430 - 6月工业生产修正值
0600 - 日本原子能协会主席Satoru Tanaka在日本全国新闻俱乐部(Japan National Press Club)发表讲话
0800 - 政府宣布消费者物价数据修正值
公司面:
0730 - TonenGeneral Sekiyu(5012.T)公布上半年财报
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李爽
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。