《日本重要政经日程》--8月12日

更新版 1-台湾货币市场：短率靠向低位，提存期初及外资汇入等令资金丰沛

路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。