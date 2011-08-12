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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 12:41 BJT

〔日本数据〕6月工业生产修正後较前月上升3.8%,表明经济增长正趋温和

路透东京8月12日电---日本经济产业省周五公布,日本6月工业生产修正後较前月上升3.8%,确认了经济增长从3月强震和海啸冲击中迅速恢复後,增速正趋于温和.

6月工业生产初值较前月上升3.9%.5月工业生产增长6.2%.

6月产能利用率指数较前月上升5.2%至86.4.(完)

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--编译 丁琦;审校 白云

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