〔日本数据〕6月工业生产修正後较前月上升3.8%,表明经济增长正趋温和

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月12日电---日本经济产业省周五公布,日本6月工业生产修正後较前月上升3.8%,确认了经济增长从3月强震和海啸冲击中迅速恢复後,增速正趋于温和.
6月工业生产初值较前月上升3.9%.5月工业生产增长6.2%.
6月产能利用率指数较前月上升5.2%至86.4.(完)
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--编译 丁琦;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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