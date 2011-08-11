《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月11日

泰国经济：即便美国实施保护主义政策，今年出口仍会增长--官员
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 103.00 +6.82 +7.09 5482950
搜狐 (SOHU.O) 79.23 +4.57 +6.12 1648289
网易 (NTES.O) 46.59 +1.56 +3.46 649600
百度 (BIDU.O) 148.15 +7.36 +5.23 11648359
亚信科技 ASIA.O 12.85 +2.46 +23.68 3859052
侨兴环球电话 XING.O 1.08 +0.12 +12.38 567900
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.52 +0.45 +4.07 4663493
联电 (UMC.N) 1.96 +0.05 +2.62 1468245
日月光 (ASX.N) 5.30 +0.30 +6.00 463624
矽品精密 (SPIL.O) 4.61 +0.31 +7.21 3909430
和信超媒体 (GIGM.O) 0.91 -0.05 -5.21 328212
友达 (AUO.N) 4.83 +0.45 +10.27 651053
中华电信 (CHT.N) 33.44 +0.62 +1.89 152175
台湾国际航电 (GRMN.O) 30.90 +0.38 +1.25 1570588
香港
中华网 CHINA.O 1.39 +0.06 +4.51 142717
中国移动 (CHL.N) 48.00 +2.66 +5.87 1061819
中国联通 (CHU.N) 18.49 +0.84 +4.76 939506
中国电信 (CHA.N) 60.65 +4.05 +7.16 71589
中芯国际 (SMI.N) 2.49 +0.21 +9.21 185562
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.90 +0.05 +1.30 4223
(完)
--整理 吴云凌
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
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