〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数续升,但融资疑虑令前景承压

泰国经济：即便美国实施保护主义政策，今年出口仍会增长--官员
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
路透伦敦8月11日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第二日上扬,因运往中国的铁矿石订单支撑船运市场.
经纪商表示,金融震荡升温、银行融资趋紧和船只供应快速增加所带来的影响,在未来几个月中将令干散货运费持续承压.
波罗的海乾散货运价指数上涨0.95%或12点,至1,277点.
经纪商称,近几日,澳洲运往中国的铁矿石船运业务给市场带来了温和支撑.
船运融资机构DVB Bank(DVBG.F)的主管周四告诉路透,越来越多受到运费低而燃料成本高企打击的船运商,将难以筹到资金以渡过难关.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬1.44%,平均获利升至10,483美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升1.35%,该型船舶平均获利为11,994美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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