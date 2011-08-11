〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数续升,但融资疑虑令前景承压

路透伦敦8月11日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第二日上扬,因运往中国的铁矿石订单支撑船运市场.

经纪商表示,金融震荡升温、银行融资趋紧和船只供应快速增加所带来的影响,在未来几个月中将令干散货运费持续承压.

波罗的海乾散货运价指数上涨0.95%或12点,至1,277点.

经纪商称,近几日,澳洲运往中国的铁矿石船运业务给市场带来了温和支撑.

船运融资机构DVB Bank(DVBG.F)的主管周四告诉路透,越来越多受到运费低而燃料成本高企打击的船运商,将难以筹到资金以渡过难关.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬1.44%,平均获利升至10,483美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升1.35%,该型船舶平均获利为11,994美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)