中国向加纳能源项目授8亿美元融资

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿克拉8月11日电---加纳国家天然气公司负责人扬基(George Sipa-Adzah Yankey)周四表示，加纳将向中国国家开发银行贷款8亿美元，建设相关天然气基础设施，该项目可望于2012年底或2013年初开始输气。
此协议已获内阁支持，仍需议会批准。扬基未透露贷款细节。他称，预计加纳天然气产量将稳定在每天1.2亿立方英尺。
加纳Jubilee油田去年12月投产，由此加入非洲产油国行列。加纳将修建一输气管道，连接Jubilee油田与该国Bonwire一新的加工厂，旨在提升该国能源供应。
扬基说：“中国国家开发银行已同意为该项目提供融资，计划已进展到深度阶段。”他称，该项目需耗时18-20个月完成。(完)
--编译：张敏 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。