日韩经济指标预测--8月12日-8月19日****

泰国经济：即便美国实施保护主义政策，今年出口仍会增长--官员
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
路透8月12日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月8日当周-------------------------------
8月12日(五)
0430 日本工业生产修正值(较前月) 6月 -- +3.9%
产能利用率指数(较前月) -- +12.8%
8月14日(日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.7% -0.9%
GDP年率 -2.6% -3.5%
民间消费支出 -0.5% -0.6%
资本支出 +0.5% -0.9%
外部需求 -0.9% -0.2%
-----------------------------------8月15日当周-------------------------------
8月15日(一)
0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 7月 顺差28.0 顺差72.0
进口增长率修正值 +26.8% +24.8%
出口增长率修正值 +17.4% +27.3%
韩国周一逢市场假期休市.
8月16日(二)
无重要经济数据公布.
8月17日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 8月 -- 正1
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,189
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,899
2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 -- 顺差707
出口(较上年同期) -- -1.6%
进口(较上年同期) -- +9.8%
8月18日(四)
暂无重要经济数据公布.
8月19日(五)
暂无重要经济数据公布.(完)
--编译 李爽; 审校 高琦
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
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路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。