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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 06:54 BJT

〔东京汇市〕瑞郎遇卖压,因瑞士央行声称要让本币汇率与欧元挂钩

2236GMT---瑞郎继经历了又一天的振荡市况後,今日在亚洲盘初遭到罕见的卖压冲击.风险资产价格目前强劲上扬,因好于预期的美国就业数据提振市场信心,并且法国银行股反弹升高.此外,瑞士央行宣称要将瑞郎汇率与欧元挂钩,这也让瑞郎走势承压.不过,交易员对于该做法将对瑞郎汇率造成怎样的威胁,心里也并不清楚.

美元/瑞郎CHF=报0.7607瑞郎,已经猛涨了5%.欧元/瑞郎EURCHF跳涨0.06瑞郎至1.0823.瑞郎/日圆CHFJPY=从本周稍早触及的纪录高点108.25跌至101.03日圆.美元/日圆JPY=报76.87,市场严阵以待可能发生的又一轮政府干预.美元指数.DXY跌0.1%,报74.553.

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