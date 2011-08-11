〔东京汇市〕瑞郎遇卖压,因瑞士央行声称要让本币汇率与欧元挂钩

泰国经济：即便美国实施保护主义政策，今年出口仍会增长--官员
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
2236GMT---瑞郎继经历了又一天的振荡市况後,今日在亚洲盘初遭到罕见的卖压冲击.风险资产价格目前强劲上扬,因好于预期的美国就业数据提振市场信心,并且法国银行股反弹升高.此外,瑞士央行宣称要将瑞郎汇率与欧元挂钩,这也让瑞郎走势承压.不过,交易员对于该做法将对瑞郎汇率造成怎样的威胁,心里也并不清楚.
美元/瑞郎CHF=报0.7607瑞郎,已经猛涨了5%.欧元/瑞郎EURCHF跳涨0.06瑞郎至1.0823.瑞郎/日圆CHFJPY=从本周稍早触及的纪录高点108.25跌至101.03日圆.美元/日圆JPY=报76.87,市场严阵以待可能发生的又一轮政府干预.美元指数.DXY跌0.1%,报74.553.
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。