〔东京汇市〕瑞郎遇卖压,因瑞士央行声称要让本币汇率与欧元挂钩

2236GMT---瑞郎继经历了又一天的振荡市况後,今日在亚洲盘初遭到罕见的卖压冲击.风险资产价格目前强劲上扬,因好于预期的美国就业数据提振市场信心,并且法国银行股反弹升高.此外,瑞士央行宣称要将瑞郎汇率与欧元挂钩,这也让瑞郎走势承压.不过,交易员对于该做法将对瑞郎汇率造成怎样的威胁,心里也并不清楚.