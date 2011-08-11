〔中国个股〕中信证券称华夏基金股权已有首批买家,尚余20%待定

路透上海8月12日电---中国最大券商--中信证券(600030.SS)周五公告称,其出让华夏基金管理公司51%股权事宜已有进展,三家机构有意向受让共计31%股权,其馀20%股权尚未有定论.

公告显示,外资机构Power corporation of Canada(加拿大鲍尔集团)(POW.TO)拟受让华夏基金公司10%股权,受让价格17.84亿元人民币;山东省农村经济开发投资公司拟以16亿元受让10%股权;南方工业资产管理公司拟受让11%股权,受让价格为17.6亿元.

华夏基金公司是国内最大的基金管理公司,中信证券原持有其100%股权.为符合相关监管规定,中信证券需出让控股权.此次中信证券在北京金融资产交易所分五笔挂牌出售总计51%的股权,分别为四笔各10%股权和一笔11%股权,总出让价格为81.6亿元.

中信证券挂牌时要求,意向受让方实缴注册资本应不低于10亿元;具有较好的经营业绩,资产质量良好,去年经审计的净资产不低于10亿元.有两笔股权的意向受让方需要是国有企业或国有控股企业,两笔10%股权的受让方需是在中国境内设立的企业,一笔则仅要求符合基金法等法律规定的要求,即允许外资机构参与受让.

南方工业资产公司属于中国兵器装备集团公司,是中国兵器装备集团公司的产融结合平台,已对兴业银行(601166.SS)、中国人寿(601628.SS)(2628.HK)、中国平安(601318.SS)(2318.HK)等金融企业进行了战略投资.

山东农经开是山东高速集团旗下子公司;而加拿大鲍尔集团成立于1925年,经营范围涉及金融,运输等部门.

此前曾有消息人士称,包括一家美国的基金,以及民企苏宁电器(002024.SZ)等国内企业曾对华夏基金的股权表示购买兴趣.从首批买家的背景来推断,尚未有定论的两笔各10%股权应归属于国内企业,并不限于国有企业.

华夏基金注册资本2.38亿元,去年实现净利润10.1亿元,去年底其管理资产规模超过2,000亿元.

中信证券周四收报11.89元,过去一个月累计下跌10.3%.(完)