澳新经济指标预测--8月12日-8月19日****

泰国经济：即便美国实施保护主义政策，今年出口仍会增长--官员
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
路透8月12日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月8日当周------------------------------
8月11-17日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较上月) 7月 -- +1.3%
(较去年同期) -- -0.1%
8月12日(五)
无重要经济数据公布.
------------------------------------8月15日当周------------------------------
8月15日(一)
无重要经济数据公布.
8月16日(二)
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季终值 -- +2.2%
PPI产出物价 -- +1.7%
8月17日(三)
0130 澳洲薪资价格指数(较上年同期) 第二季 -- +3.8%
(较前季) -- +0.8%
8月18日(四)
无重要经济数据公布.
8月19日(五)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。