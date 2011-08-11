主要国家经济指标预测--8月12日****

泰国经济：即便美国实施保护主义政策，今年出口仍会增长--官员
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
路透8月12日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0430 日本工业生产修正值(较前月) 6月 -- +3.9%
产能利用率指数(较前月) -- +12.8%
0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.3% +0.9%
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.3% +0.1%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0800 意大利全球贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差24.07
对欧盟国家贸易收支(亿欧元) -- 逆差6.00
0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 持平 +0.1%
(较上年同期) +4.4% +4.0%
0900 意大利CPI(较前月) 7月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
HICP(较前月) -1.7% -1.7%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.5% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% 持平
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 63.0 63.7
现况指数 74.3 75.8
预期指数 55.3 56.0
1400 美国商业库存 6月 +0.5% +1.0%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月5日当周 -- 128.3
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0100 韩国央行利率决议 8月 3.25% 3.25%
0130 澳洲就业人数(万人) 7月 减少0.01 增加1
全职就业人数(万人) 减少2.22 --
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 5.1% 4.9%
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 7月 -0.6% --
(较上年同期) +8.2% --
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月6日当周 39.5 40.0
初请失业金人数四周均值(万人) 40.5 --
续请失业金人数(万人) 7月30日当周 368.8 372.0
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差530.7 逆差480
1230 加拿大新屋价格 6月 +0.3% +0.3%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差15.6 逆差10
2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -1.3% --
进口物价(较上年同期) +9.8% -- (完)
--编译 龚芳/王洋;审校 高琦
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