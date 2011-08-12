巴菲特：正利用熊市抄底--《财富》

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约8月11日电---传奇投资大师沃伦・巴菲特日前对《财富》杂志表示，正在利用本周市场大跌的机会入场低吸，他认为目前尚无任何迹象表明新的衰退正在临近。
在杂志周四公布的采访中，巴菲特还表示理解标准普尔为何调降伯克希尔哈撒韦公司(BRKa.N)的评等展望，但不认同降级的构成前提--美国的信用评级遭降。
巴菲特告诉《财富》执行主编Andy Serwer称，他没有因市场大跌自乱阵脚。
“跌得越厉害，我买得越多。我们正在入场，”他还指出，现在的状况“前所未有地好”。
他还对该杂志表示，没有看到经济再次恶化的新迹象，不过，如果市场状况不改善，情况可能有变。
“截至目前，除住宅建设相关行业较为低迷外，所有行业都在逐渐复苏，甚至欧洲的表现也不算太差。”（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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