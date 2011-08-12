昆明市又发现22家山寨苹果店

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月11日电---中国昆明市又发现22家山寨苹果店，此前在昆明市发现的“仿真”苹果店引发国际社会的广泛关注。

官方媒体周四报导，昆明市工商部门表示，已经勒令这些商店停用苹果标志。

据新华社报导，工商部门称已经成立了一条投诉热线，将加强监督管理。

报导中没有说明这些商店卖的是假货还是走私水货。

中国有很多没有得到授权，但销售苹果等其他品牌电子产品的商店，这些商店卖的是走私来的真品，通过避税来取得价格优势。

一名生活在昆明的美国人在博客里揭露了一家“仿真”苹果商店，这家商店几乎可以以假乱真，甚至就连里面的工作人员都以为自己是在为苹果工作。7月份时昆明约有300家商店受到了工商部门的调查。（完）