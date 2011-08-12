昆明市又发现22家山寨苹果店

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月11日电---中国昆明市又发现22家山寨苹果店，此前在昆明市发现的“仿真”苹果店引发国际社会的广泛关注。
官方媒体周四报导，昆明市工商部门表示，已经勒令这些商店停用苹果标志。
据新华社报导，工商部门称已经成立了一条投诉热线，将加强监督管理。
报导中没有说明这些商店卖的是假货还是走私水货。
中国有很多没有得到授权，但销售苹果等其他品牌电子产品的商店，这些商店卖的是走私来的真品，通过避税来取得价格优势。
一名生活在昆明的美国人在博客里揭露了一家“仿真”苹果商店，这家商店几乎可以以假乱真，甚至就连里面的工作人员都以为自己是在为苹果工作。7月份时昆明约有300家商店受到了工商部门的调查。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。