〔货币市场〕法国银行业者的融资困境向整个货币市场扩散

路透纽约8月11日电---对法国银行业体质状况的担忧周四加剧美元抢购,并推高欧洲银行借款成本至2007-09年全球金融危机以来最高水平.

就连相比信贷市场其它领域,表现一直相对镇定的银行间拆借,也开始显现压力,受欧债危机最新升温迹象拖累.

借款成本飙升让人不禁怀疑,当前的融资困境是否预示2008年信贷危机即将重演.

市场指标显示,交易员认为银行间拆借成本的一项关键衡量指标年底前可能翻倍.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周四达到四个月高位.该指标是全球350兆(万亿)美元金融产品市场的基准利率.

在回购市场,两家华尔街大企业的消息人士表示,他们已提高对一些欧洲银行的利率,但未完全将其拒之门外.货币市场基金也一直在削减对法国银行的敞口.

与此同时,法国与其它欧洲国家的银行排队向欧洲央行(ECB)融资,紧急隔夜借款超过40亿欧元,为5月中以来最高.

三个月期美元LIBOR连续第13个交易日走高,报0.28617%,比一个月前升高4个基点.

道明证券的美元短期利率交易主管Kenneth Silliman表示,LIBOR远期利率预示9月中时三个月期美元LIBOR将达42个基点,到12月中旬会进一步升至52个基点.

对法国银行业筹集美元能力的担忧已加剧,此前路透报导称亚洲一家银行削减了对法国主要银行的信贷额度.报导称,亚洲另有其他五家银行正在审核与法国银行之间的交易及竞争对手风险,因担心这些银行对欧元区二线国家的债务敞口.

在信用违约互换(CDS)市场,法国银行的债务违约保险成本在欧洲时段跳涨至纪录高位,之後在纽约时段回落,但仍处于很高水平.

在欧元/美元的互换货币市场上,三个月期互换利率EURCBS3M=ICAP达到负95个基点,为2008年11月以来最高,这是又一融资紧张迹象.

"目前,很多金融机构似乎流动性充足,但外币市场开始变得紧张,外资银行将其本币换成美元的成本变得极高."道明证券的Silliman说道.(完)

--编译 隋芬; 审校 程琳

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