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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 07:41 BJT

全球外汇市场8月12日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣野田佳彦和经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後召开记者会.

0300 - 新西兰央行7月持有的海外资产.

0430 - 日本6月工业生产修正值.

0530 - 法国第二季国内生产总值(GDP)初值.

0530 - 法国7月消费者物价调和指数(HICP)终值.

0645 - 法国第二季非农就业.

0800 - 意大利6月全球贸易收支和对欧盟国家贸易收支.

0900 - 欧元区6月工业生产.

0900 - 意大利7月消费者物价指数(CPI)终值.

1230 - 美国7月零售销售.

1355 - 美国8月汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值.

1400 - 美国6月商业库存.

1400 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利参加关于地区经济状况的简布会.

1400 - 美国8月5日当周经济周期研究所(ECRI)一周领先指标.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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