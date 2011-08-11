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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 07:50 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月12日

* 头版头条:

--来自基金和保险公司的消息称,中国保险资金本周以来约有百亿元人民币资金入市抄底.有保险公司人士称,对估值底部的认可是此次抄底的主要动力,除申购基金外,保险资金增持了安全边际较高的银行股.

* 其他:

--农业部消息,当前全国生猪生产形势继续趋好,养殖户补栏积极性高,生猪存栏连续四个月增长.

--中国北车601299.SS称召回在京沪高铁运营的CRH380BL型动车组.

--中国南车(601766.SS)(1766.HK)证券事务代表郑胜表示,公司目前在手订单合同的生产进度已安排到明年三季度,公司近期订单不会受到723动车追尾事故影响.

--权威人士透露,国家级有线网络公司--中国广播电视网络公司有望最快9月挂牌,归属于国资委管理.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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