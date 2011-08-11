《中国报摘》--中国证券报8月12日

泰国经济：即便美国实施保护主义政策，今年出口仍会增长--官员
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
* 头版头条:
--来自基金和保险公司的消息称,中国保险资金本周以来约有百亿元人民币资金入市抄底.有保险公司人士称,对估值底部的认可是此次抄底的主要动力,除申购基金外,保险资金增持了安全边际较高的银行股.
* 其他:
--农业部消息,当前全国生猪生产形势继续趋好,养殖户补栏积极性高,生猪存栏连续四个月增长.
--中国北车601299.SS称召回在京沪高铁运营的CRH380BL型动车组.
--中国南车(601766.SS)(1766.HK)证券事务代表郑胜表示,公司目前在手订单合同的生产进度已安排到明年三季度,公司近期订单不会受到723动车追尾事故影响.
--权威人士透露,国家级有线网络公司--中国广播电视网络公司有望最快9月挂牌,归属于国资委管理.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。