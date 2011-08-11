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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 07:53 BJT

《中国报摘》--金融时报8月12日

* 头版头条:

--中国财政部公布数据显示,7月全国财政收入9,864.1亿元人民币,同比增长26.7%,涨幅较前几个月有所回落.

* 其他:

--截至今年6月末,国内17家金融租赁公司总资产达到4,164亿元;前六个月,租赁公司实现营业收入141亿元,净利润31亿元.

--业界人士表示,经过长时间观望和成交量的持续疲软後,一线城市楼市仍然没有回暖的苗头,房价已经明显松动,隐现的降价潮很可能一触即发.(完)

--整理 康熙泽; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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