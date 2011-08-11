《中国报摘》--金融时报8月12日

泰国经济：即便美国实施保护主义政策，今年出口仍会增长--官员
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
* 头版头条:
--中国财政部公布数据显示,7月全国财政收入9,864.1亿元人民币,同比增长26.7%,涨幅较前几个月有所回落.
* 其他:
--截至今年6月末,国内17家金融租赁公司总资产达到4,164亿元;前六个月,租赁公司实现营业收入141亿元,净利润31亿元.
--业界人士表示,经过长时间观望和成交量的持续疲软後,一线城市楼市仍然没有回暖的苗头,房价已经明显松动,隐现的降价潮很可能一触即发.(完)
--整理 康熙泽; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。
路透北京2月6日 - 中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。