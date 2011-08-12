《外汇动态》日本当局今日很可能再次干预汇市

2339GMT--今天,日本央行会否干预很可能成为一个题材,交易商或考虑通过在76.85买入美元兑日圆JPY=,并在75.90设置止损单,来加以应对.

瑞士央行副总裁乔丹有关货币政策的言论,以及当被问及会否将瑞郎与欧元挂钩时未予否认,这已大幅推高欧元/瑞郎与美元/瑞郎,涨幅均一度高达6%.

有关瑞士料以1.1500水准盯住欧元/瑞郎的揣测,以及瑞郎的负利率状态,在伦敦与纽约市场左右走势.

这可能会促使日本当局停止向市场喊话,于今日进场干预.上周四晚瑞士央行降息後,周五日本央行随机干预汇市.瑞士央行这次降息一度令瑞郎大跌,虽然跌势短暂.

日圆昨日第三次测试76.25的低位,但并未突破.

从理论上而言,现在是推高美元的合适时机,市场也显得较易攻取.

日本央行可能会意识到,无休止地喊话意味着日本当局已丧失本就不高的可信度.看着瑞郎和黄金的走势(这两种避险资产在隔夜市场上大幅下修),日本财务省今日极有可能决定再次行动.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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