〔美中贸易〕美国对华贸易逆差扩大,或致国会再就人民币汇率施压

路透华盛顿8月11日电---周四公布的官方数据显示,今年上半年美国对中国贸易逆差增长近12%,可能导致美国国会对中国汇率机制采取强硬态度.

但分析师称,国会这番动作最後仍可能落空,为准备亚太经合组织(APEC)11月檀香山峰会的奥巴马总统省去了外交上的麻烦.

尽管中美两国政府反复承诺将恢复贸易平衡,但今年上半年美国对中国贸易逆差累计达1,334亿美元,高于上年同期的1,194亿美元.

6月美国对华贸易逆差为267亿美元,为2010年9月以来最高,也是纪录第五高.

许多美国议员和制造商将美国对华贸易巨额逆差归咎于中国不公平的贸易操作.他们抱怨称,中国人为低估人民币汇率,令其企业在国际贸易中获得巨大的价格优势.

美国制造业联盟执行董事Scott Paul称:"打击不公平的贸易机制--包括操纵汇率,应当提上贸易议程首位.而现实却是,该议题一直被搁置,参众两院领袖都没有明确表示这是立法机构的当务之急."

人民币兑美元中间价周三和周四创下2008年2月以来最大两日涨幅,表明中国可能准备改变汇率政策以遏制国内通胀压力.

不过Paul表示,人民币钉住美元的汇率机制一年来只是略有放松.(完)