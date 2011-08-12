版本:
中国
债券 | 2011年 8月 12日 星期五 08:04 BJT

〔标题新闻〕意大利经济部长允诺改革,以刺激经济增长并改善公共财政,但未提出操作细节

注:意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nLDE77A0H4]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐