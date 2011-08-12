《中国报摘》--其他报纸重要消息8月12日(I)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**上海证券报**
--有中国保险公司投资部人士称,已对所持仓位微调,买入受益于新兴产业规划扶持的电子信息技术板块.近期将关注受益于行业规划的相关龙头股和重组股,以及保障房概念股,种业股及大比例送股的中小市值个股.
--华夏银行(600015.SS)上半年实现净利42.67亿元人民币,同比增长41.89%.
**人民日报**
--据中国煤炭工业协会会长王显政称,预计中国全年煤炭产量可以突破34亿吨.
--截至6月30日,葛洲坝水利枢纽工程累计发电量4,174亿千瓦时,累计客运量达到7,368万人次、货运量达6.29亿吨.
**第一财经日报**
--知情人士透露,正由中国人民银行牵头制定金融业发展和改革十二五(2011-2015年)规划.规划讨论了未来金融权限将进一步下放到地方,并通过成立小型社区型金融机构等方式推进,鼓励民间金融的发展.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/康熙泽; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。