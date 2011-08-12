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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 08:12 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月12日(I)

**上海证券报**

--有中国保险公司投资部人士称,已对所持仓位微调,买入受益于新兴产业规划扶持的电子信息技术板块.近期将关注受益于行业规划的相关龙头股和重组股,以及保障房概念股,种业股及大比例送股的中小市值个股.

--华夏银行(600015.SS)上半年实现净利42.67亿元人民币,同比增长41.89%.

**人民日报**

--据中国煤炭工业协会会长王显政称,预计中国全年煤炭产量可以突破34亿吨.

--截至6月30日,葛洲坝水利枢纽工程累计发电量4,174亿千瓦时,累计客运量达到7,368万人次、货运量达6.29亿吨.

**第一财经日报**

--知情人士透露,正由中国人民银行牵头制定金融业发展和改革十二五(2011-2015年)规划.规划讨论了未来金融权限将进一步下放到地方,并通过成立小型社区型金融机构等方式推进,鼓励民间金融的发展.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/康熙泽; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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