美国与加拿大经济指标预测--8月12日-8月19日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月8日当周-------------------------------
8月12日(五)
1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.5% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% 持平
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 63.0 63.7
现况指数 74.3 75.8
预期指数 55.3 56.0
1400 美国商业库存 6月 +0.5% +1.0%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月5日当周 -- 128.3
-----------------------------------8月15日当周-------------------------------
8月15日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 1.40 负3.76
1300 美国总体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入236
外资购买美国公债(亿美元) -- 净买入380
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 8月 15 15
8月16日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月13日当周 -- -0.5%
1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 61 62.9
建筑许可年率(万户) 60.8 61.7
1230 美国出口物价 7月 +0.2% +0.1%
进口物价 -0.1% -0.5%
1230 加拿大制造业销售 7月 -- -0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月13日当周 -- +4.8%
1315 美国产能利用率 7月 76.9% 76.7%
工业生产(较前月) +0.4% +0.2%
8月17日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月12日当周 -- 688.0
再融资指数 -- 3,625.7
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.4%
(较上年同期) +7.0% +7.0%
扣除食品/能源的PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.3% +2.4%
8月18日(四)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) +3.5% +3.6%
扣除食品及能源的CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
1230 美国实质所得 7月 +0.2% -0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月13日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 8月6日当周 -- --
1230 加拿大领先指标 7月 -- +0.2%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -- +1.9%
1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 490 477
1400 美国领先指标 7月 +0.1% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 正4.4 正3.2
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.1%
2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 7月 -- 0.94
8月19日(五)
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- -0.7%
(较上年同期) -- +3.1%
央行核心CPI(较前月) -- -0.6%
(较上年同期) -- +1.3%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月12日当周 -- -- (完)
--编译 隋芬;审校 高琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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