〔中国个股〕北车召回CRH380BL型动车组,南车称近期订单未受影响

路透上海8月12日电---在中国国务院要求对高铁安全大检查,并暂停新建铁路项目之後,中国北车601299.SS决定召回在京沪高铁多次出现故障的CRH380BL型动车组.不过其竞争对手--中国南车(601766.SS)近期订单却是未受到外部环境的影响.

中国北车周五公告称,召回其在京沪高铁上运营的CRH380BL型动车组,以对故障原因系统分析,全面整改,确保安全运营.整改合格後再交回用户使用.

北车旗下长春轨道客车股份有限公司生产的CRH380BL型动车组,存在由于自动保护系统误报而导致列车延误的情况,且发生频率高于其他公司所生产的同型车,稍早已被要求暂停出厂.

北车指出,召回车辆可能会发生部件更换等检测检修等费用,预计这会对今年业绩产生一定影响.但这次召回不会影响公司与客户签订的购货合同.

中国证券报周五则引述中国南车(1766.HK)证券事务代表郑胜称,公司目前在手订单合同的生产进度已安排到明年第三季,公司近期订单不会受到723事故影响.

他透露,高铁上运营的CRH380型动车组需要6-8个月的订单准备期.未来铁路的刚性需求仍是公司订单的保证,例如将要建成通车的哈大高铁线、京武高铁线将在明年为公司带来大量的订单.

7月23日甬温线动车事故,导致至少40人死亡,稍後国务院调查组公布温州动车追尾事故初步原因称,事故系因信号设备设计有严重缺陷,没有给後车提供应有的信号,相关值班人员处置不当引发.[ID:nCN1859945]

国务院本周三作出决定,开展高速铁路及在建项目安全大检查,适当降低新建高铁运营初期速度,对拟建铁路项目重新组织进行安全评估,暂停审批新的铁路建设项目.[ID:nCN1890967]

中国南车A股周四收报5.28元人民币,过去一个月累计下跌25%;中国北车前一交易日则收报4.97元,近一月累计下跌27%. (完)