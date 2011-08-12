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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 08:19 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月12日-8月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月12日(五)

主要国家暂无债券发行计划.

8月15日(一)

主要国家暂无债券发行计划.

8月16日(二)

伦敦--英国宣布8月23日标售的票息1.875%、2022年到期的通胀保值公债规模.

8月17日(三)

法兰克福--德国标售规模约70亿欧元、2013年9月13日到期的公债.

8月18日(四)

伦敦--英国标售规模45.0亿英镑,票息1.75%、2017年1月22日到期的公债,标售截止时间为0930.

华盛顿--美国财政部宣布两年、五年、七年期公债标售计画.

华盛顿--美国财政部标售五年期通胀保值债券(TIPS)(1700).

8月19日(五)

主要国家暂无债券发行计划.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 吴云凌

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