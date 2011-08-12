〔芝加哥期市〕谷物期货上扬,因美国调降作物产量预估且市场镇定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月12日电---美国谷物期货周五在亚洲盘初上扬,因全球商品市场走势镇定,且美国政府调降玉米和大豆产量预估.
芝加哥期货交易所(CBOT)-9月玉米期货Cc1涨0.6%至每蒲式耳7.07美元,周四升3.6%,因美国农业部将玉米作物产量预估调降4%.该合约较周二盘中低点涨逾7%.
9月小麦期货Wc1涨0.4%至每蒲式耳7.03-3/4美元,扩大周四2.4%的涨幅,但仍远低于上日盘中高点7.22-3/4美元.
11月大豆期货Sc3升0.6%至每蒲式耳13.40美元,但仍低于上月所及高点14美元,尽管农业部对大豆产量预期调降幅度超过市场预期.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。