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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 08:23 BJT

〔美国新股〕中国龙腾集团决定推迟纳斯达克上市交易--IFR

路透8月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，为通讯公司提供营销方案的中国龙腾集团决定推迟纳斯达克上市交易。对于何时再启动交易，目前公司未有详细时间表。

是次发行500万美国预托凭证，参考价格区间为14-16美元，相当于15-18倍的2011年市盈率，募集资金不超过8,000万美元。麦格理(MQG.AX)负责安排是次发行。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 张喜良

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