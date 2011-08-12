〔美国新股〕中国龙腾集团决定推迟纳斯达克上市交易--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月12日电---据汤森路透旗下IFR报导，为通讯公司提供营销方案的中国龙腾集团决定推迟纳斯达克上市交易。对于何时再启动交易，目前公司未有详细时间表。
是次发行500万美国预托凭证，参考价格区间为14-16美元，相当于15-18倍的2011年市盈率，募集资金不超过8,000万美元。麦格理(MQG.AX)负责安排是次发行。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。