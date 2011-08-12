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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 08:43 BJT

〔中股业绩〕华夏银行上半年实现净利42.67亿元,同比增长41.89%

路透上海8月12日电---中国华夏银行股份有限公司(600015.SS)周五发布半年报,上半年实现净利42.67亿元人民币,同比增长41.89%.基本每股收益0.76元,较上年同期增长26.67%.

华夏银行上半年主要财务指标如下:

2011年1-6月 2010年1-6月 同比增长

营业收入(亿元) 158.66 115.61 37.24%

净利润(亿元) 42.67 30.08 41.89%

基本每股收益(元) 0.76 0.60 26.67%

上半年,华夏银行资本充足率为13.32%,核心资本充足率为9.80%;不良资产比率为0.98%,较去年末的1.18%下降;拨备覆盖率为271.23%,高于去年底的209.04%.

华夏银行周四收报9.83元,过去一个月累计下跌10.79%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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