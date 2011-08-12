〔中股业绩〕华夏银行上半年实现净利42.67亿元,同比增长41.89%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月12日电---中国华夏银行股份有限公司(600015.SS)周五发布半年报,上半年实现净利42.67亿元人民币,同比增长41.89%.基本每股收益0.76元,较上年同期增长26.67%.
华夏银行上半年主要财务指标如下:
2011年1-6月 2010年1-6月 同比增长
营业收入(亿元) 158.66 115.61 37.24%
净利润(亿元) 42.67 30.08 41.89%
基本每股收益(元) 0.76 0.60 26.67%
上半年,华夏银行资本充足率为13.32%,核心资本充足率为9.80%;不良资产比率为0.98%,较去年末的1.18%下降;拨备覆盖率为271.23%,高于去年底的209.04%.
华夏银行周四收报9.83元,过去一个月累计下跌10.79%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。