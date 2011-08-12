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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 08:23 BJT

〔东京汇市〕瑞士央行的干预威胁令瑞郎大跌;关注日圆走势

* 瑞士央行不排除暂时让瑞郎钉住欧元

* 市场的高度波动仍令投资者谨慎

* 大宗商品货币买盘改善,此前美股收高

路透悉尼8月12日电---瑞郎周五在亚洲时段大跌,此前兑欧元与美元均创单日跌幅纪录,因瑞士央行威胁将采取更大力度措施来遏制瑞郎走高.

这令人揣测,日本也可能采取行动来压低日圆.上周日本在瑞士央行刚刚意外降息後,就立即出手干预了汇市.

欧元兑瑞郎EURCHF=R一度高见1.0922瑞郎,从周二所创纪录低点1.0075拉回,最新报1.0847.美元兑瑞郎CHF=飙升至约0.7690的纪录高位,远离本周稍早所创0.7068附近的历史低位,最新报0.7624瑞郎.

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