〔东京汇市〕瑞士央行的干预威胁令瑞郎大跌;关注日圆走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 瑞士央行不排除暂时让瑞郎钉住欧元
* 市场的高度波动仍令投资者谨慎
* 大宗商品货币买盘改善,此前美股收高
路透悉尼8月12日电---瑞郎周五在亚洲时段大跌,此前兑欧元与美元均创单日跌幅纪录,因瑞士央行威胁将采取更大力度措施来遏制瑞郎走高.
这令人揣测,日本也可能采取行动来压低日圆.上周日本在瑞士央行刚刚意外降息後,就立即出手干预了汇市.
欧元兑瑞郎EURCHF=R一度高见1.0922瑞郎,从周二所创纪录低点1.0075拉回,最新报1.0847.美元兑瑞郎CHF=飙升至约0.7690的纪录高位,远离本周稍早所创0.7068附近的历史低位,最新报0.7624瑞郎.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。