版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 09:10 BJT

〔中国企业〕奇瑞汽车逾3千万股权转让项目在产交所挂牌,价格1.9亿元

路透北京8月12日电---中国大型车厂--奇瑞汽车股份有限公司3,333.6万股股权转让项目正在北京金融资产交易所挂牌,挂牌价格为1.9亿元人民币.

北京金融资产交易所近日刊登的公告并未透露转让方名称.

奇瑞公司经营范围主要包括:生产、销售汽车产品;经营企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务等.

公司旗下现有奇瑞、瑞麒、威麟和开瑞四个子品牌,产品覆盖乘用车、商用车、微型车领域.

路透此前报导引述知情人士称,日本富士重工(7270.T)已经与中国奇瑞原则上达成协议,将在中国东北地区生产斯巴鲁汽车.(完)

更多详情,请点选北京金融资产交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐