〔中国企业〕奇瑞汽车逾3千万股权转让项目在产交所挂牌,价格1.9亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月12日电---中国大型车厂--奇瑞汽车股份有限公司3,333.6万股股权转让项目正在北京金融资产交易所挂牌,挂牌价格为1.9亿元人民币.
北京金融资产交易所近日刊登的公告并未透露转让方名称.
奇瑞公司经营范围主要包括:生产、销售汽车产品;经营企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务等.
公司旗下现有奇瑞、瑞麒、威麟和开瑞四个子品牌,产品覆盖乘用车、商用车、微型车领域.
路透此前报导引述知情人士称,日本富士重工(7270.T)已经与中国奇瑞原则上达成协议,将在中国东北地区生产斯巴鲁汽车.(完)
更多详情,请点选北京金融资产交易所网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。