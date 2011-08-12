《中国股市盘前看点》--8月12日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国零售销售

--美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数

**宏观经济及政策面**

--中国国家发改委副主任张晓强表示,中国经济增速有所降低,但不用担心出现硬着陆.[ID:nCN1893769]

--中国证券报周五引述基金和保险公司消息称,本周以来约有百亿元人民币保险资金入市抄底.[ID:nCN1894957]

**重点行业和公司**

--业界人士表示,经过长时间观望和成交量的持续疲软後,一线城市楼市仍然没有回暖的苗头,房价已经明显松动,隐现的降价潮很可能一触即发.

--中国北车601299.SS决定召回在京沪高铁多次出现故障的CRH380BL型动车组.不过其竞争对手--中国南车(601766.SS)(1766.HK)近期订单却是未受到外部环境影响.[ID:nCN1894889]

--中国南车证券事务代表郑胜表示,公司目前在手订单合同的生产进度已安排到明年三季度,公司近期订单不会受到723动车追尾事故影响.

--中信证券(600030.SS)称,其出让华夏基金管理公司51%股权事宜已有进展,三家机构有意向受让共计31%股权,其馀20%股权尚未有定论.[ID:nCN1894711]

--华夏银行(600015.SS)发布半年报,上半年实现净利42.67亿元人民币,同比增长41.89%.基本每股收益0.76元,较上年同期增长26.67%.[ID:nCN1894941]

**海外动向**

--美国股市大涨约4%,因投资者纷纷逢低买入,盖过了在过去两周引发市场抛售的最近一波不安情绪.CBOE波动性指数大跌约8%,但仍接近逾一年来首见的水准,成交量为128.8亿股,高于今年日均成交量78亿股.道琼工业指数劲扬423.37点,或3.95%,报11,143.31.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线料振荡上试2,600点.(完)