〔国际油市〕油价因经济忧虑而下滑,结束连续两天的涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月12日电---布兰特原油周五在亚洲市场早盘下滑,结束连续两天的涨势,因美元继续走强,同时工业化国家经济前景疲弱引发对原油需求或下降的担忧.
0021GMT时,布兰特9月原油期货LCOc1下跌0.54美元,报每桶107.48美元.美国原油期货CLc1则下滑0.53美元至每桶85.19美元.
美国原油期货周四上涨逾3%,因初请失业金人数下降抵消对法国的银行和欧元区债务危机扩散的担忧.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。