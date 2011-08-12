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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 08:47 BJT

〔国际油市〕油价因经济忧虑而下滑,结束连续两天的涨势

路透新加坡8月12日电---布兰特原油周五在亚洲市场早盘下滑,结束连续两天的涨势,因美元继续走强,同时工业化国家经济前景疲弱引发对原油需求或下降的担忧.

0021GMT时,布兰特9月原油期货LCOc1下跌0.54美元,报每桶107.48美元.美国原油期货CLc1则下滑0.53美元至每桶85.19美元.

美国原油期货周四上涨逾3%,因初请失业金人数下降抵消对法国的银行和欧元区债务危机扩散的担忧.

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