〔英国金融〕英国银行业有充足资本与流动性,能抵御市场动荡--财相

路透伦敦8月11日电---英国财政大臣奥斯本周四称,该国银行拥有足够的资本和流动性,可抵御当前的市场动荡.

英国议会在伦敦等主要城市发生骚乱後召开了特别会议.奥斯本在会上重申,英国必须坚持其财政紧缩计划,各国领导人必须加倍努力去解决欧元区债务危机.当前全球经济面临自2008年金融危机以来的最危险时刻.

他称,全球经济复苏将需要比预期更长的时间和更艰难的努力."市场正意识到这个事实.这使得现在成为自2008年以来全球经济最危险的时候."

"我能证实,英国央行、金融服务管理局(FSA)及财政部对英国银行体系的评估结果是,银行拥有充足的资本与流动性,有能力克服当前的市场动荡,"他称,"我们具有完善的、精心准备的应急计划."

奥斯本拒绝了反对党有关用紧急减税等措施来刺激经济的呼吁,不过他承认,对2011年经济增长的预期已经下降.

奥斯本再次呼吁欧元区出台持久的债务危机解决方案,并敦促全球领导人在处理全球失衡问题上取得更大进展.

"我们需要一个国际性的框架,可使中国等债权国家增加需求,而债务国家做出偿债所必需的艰难调整."他称.(完)