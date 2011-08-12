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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 08:49 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国金晶科技(600586.SS)4亿元人民币三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),建行主承

青岛前湾集装箱码头2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),交通银行主承销

亨通集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中信银行和上海银行主承销

厦门钨业(600549.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA,中债信用增进担保),中信银行主承

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二、新债上市:

中国人民银行70亿元三个月期央行票据1101060,参考收益率3.0801%

南方航空集团10亿元五年期中票1182217,票面利率5.68%

内蒙古伊泰集团45亿元五年期中票1182218,票面利率6.19%

成都中小企业1.8亿元三年期集合票据1183011,票面利率7.20%

财政部150亿元九个月期贴现国债119904,参考收益率3.8620%

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三、缴款:

央行70亿元三个月期央票1101060,发行价99.24元

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四、还本付息:

华菱钢铁(000932.SZ)17亿元两年期中票0982112到期兑付,票面利率3.60%

超声电子(000823.SZ)3亿元一年期短融1081262到期兑付,票面利率3.40%

央行500亿元三个月期央票1101031到期兑付,参考收益率2.9168%

国家开发银行300亿元五年期固息金融债080213付息,票面利率4.95%

财政部280亿元三年期固息国债100025付息,票面利率2.30%

进出口银行150亿元三年期固息金融债100305付息,票面利率2.70%

国开行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)金融债110230付息,基本利差0.59%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国国家发展和改革委员会副主任张晓强周四表示,中国经济增速有所降低,但不用担心

出现硬着陆.[ID:nCN1893769]

--国家统计局8/18发布7月房地产价格统计信息

8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)

==============================================================================(完)

--整理 李宏薇; 审校 冉莹

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