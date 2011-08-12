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中国市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 09:31 BJT

〔中国股市〕沪综指开盘小涨,受欧美股市走强及百亿险资入市消息提振

路透北京8月12日电---中国股市沪综指周五开盘小幅上涨,受惠于隔夜欧美股市走强,及国内约有百亿元人民币保险资金入市抄底消息提振.

沪综指.SSEC开盘报2,593.395点,涨11.887点,或0.46%.昨日该指数收高1.3%,创近一个月来最大单日涨幅.

中国证券报周五引述基金和保险公司消息称,本周以来约有百亿元保险资金入市抄底.[ID:nCN1894957]

美国股市周四大涨约4%,因投资者纷纷逢低买入,盖过了在过去两周引发市场抛售的最近一波不安情绪.道琼工业指数劲扬423.37点,或3.95%,报11,143.31.[.NCN](完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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