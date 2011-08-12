〔中国股市〕沪综指开盘小涨,受欧美股市走强及百亿险资入市消息提振

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月12日电---中国股市沪综指周五开盘小幅上涨,受惠于隔夜欧美股市走强,及国内约有百亿元人民币保险资金入市抄底消息提振.
沪综指.SSEC开盘报2,593.395点,涨11.887点,或0.46%.昨日该指数收高1.3%,创近一个月来最大单日涨幅.
中国证券报周五引述基金和保险公司消息称,本周以来约有百亿元保险资金入市抄底.[ID:nCN1894957]
美国股市周四大涨约4%,因投资者纷纷逢低买入,盖过了在过去两周引发市场抛售的最近一波不安情绪.道琼工业指数劲扬423.37点,或3.95%,报11,143.31.[.NCN](完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。