《热点透视》法国需痛下决心大砍预算赤字,以防丢掉AAA最高债信评级

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 兰秀娟

路透伦敦8月11日电---这是真的,法国可能会步美国的後尘,丧失AAA的信用评级.这反映出长久以来法国未能处理自身财政问题的状况.市场无疑会看到具有破坏性的副作用.若法国评级遭下调,欧洲救援基金的AAA评级将会吉凶难卜.为了自己,也为了欧元区,法国需要搏一搏.

法国债务相当于国内生产总值(GDP)的85%,是拥有AAA评级的国家中最高的.法国的预算赤字规模也相当庞大,2010年时相当于GDP的7%.此外,欧元区的债务危机还带给了法国额外的负担.法国参与对希腊的第二轮援助,可能会令其公共债务扩增约150亿欧元.随着西班牙和意大利也相继陷入困境,法国对欧元区难兄难弟们的支援力度可能不得不大幅提升.若法国的银行业受到主权债务重组的冲击,法国可能还需加强其银行业的体质.

虽然预算计划已经很苛刻了,但法国政府应会再祭出更多不受公众欢迎的举措.从字面上来看,当前的财政计划十分大胆,力求今年将中央政府的预算赤字削减565亿欧元至923亿欧元.但是1到6月的赤字水平却几无变动.希望这仅是收支时间错配所带来的问题.然而,法国的外部负担渐增,预算赤字相当于GDP的5.7%这一目标,对它来说,还是定得太高了.

祭出更多狠招将意味着,要根治法国地方政府管理体系繁冗多级且花费巨大的问题.尚未有任何总统敢这麽做.另一项潜在高效的举措是,取消减免增值税(VAT)措施.国际货币基金组织(IMF)称,这麽一来,就能从燃料、酒品和烟草等商品中徵得额外税收,最高可达GDP的3.3%.

这听起来像是给法国所珍视的一切予以重重的一击.2012年的总统大选正日益逼近;现任法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)将寻求连任.法国的情况与美国和其他欧元区国家如出一辙,也许正是因为政府不愿推行必需但不讨公众欢心的政策,才导致法国的债务越堆越高,面临评级遭调降的可能.但与美国评级遭下调所引发的动盪格局不同的是,法国评级遭下调对欧洲救援计划来说,将是一个噩耗.

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