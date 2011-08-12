〔航空产业〕澳航旗下Jetstar明年年底前将与日航推出低价航空--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月12日电---日本经济新闻报导,澳洲航空(QAN.AX)旗下Jetstar Airways已同意与日本航空和三菱商事(8058.T)组建一家规模为30亿日圆(合3,900万美元)的低价航空合资公司.
报导称,Jetstar日本公司到2012年12月将在成田机场启动国内外航线,其将利用这家澳洲公司的品牌、运营、预订和销售体系.
到明年夏,获得新股东投资後,三菱商事料减持在该公司33.4%的权益.
日经表示,去年Jetstar的营收是亚太地区廉价航空中最高的.(完)
--编译 李爽; 审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。