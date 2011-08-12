〔航空产业〕澳航旗下Jetstar明年年底前将与日航推出低价航空--报导

路透8月12日电---日本经济新闻报导,澳洲航空(QAN.AX)旗下Jetstar Airways已同意与日本航空和三菱商事(8058.T)组建一家规模为30亿日圆(合3,900万美元)的低价航空合资公司.

报导称,Jetstar日本公司到2012年12月将在成田机场启动国内外航线,其将利用这家澳洲公司的品牌、运营、预订和销售体系.

到明年夏,获得新股东投资後,三菱商事料减持在该公司33.4%的权益.

日经表示,去年Jetstar的营收是亚太地区廉价航空中最高的.(完)