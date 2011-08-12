版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 09:07 BJT

〔全球金市〕现货金下跌1%,因美国就业数据乐观令风险偏好重燃

路透新加坡8月12日电---现货金周五在亚洲市场下跌1%,延续了上日下滑1.6%的跌势,因为美国公布的就业数据令人欣慰,舒缓了投资者的紧张情绪,风险偏好重燃,但是金价仍有望录得2009年2月以来的最佳一周表现.

股市和大宗商品市场周四强劲反弹,美国上周初请失业金人数小降,为近来饱受降评风暴和股价挫跌打击的经济提供一线希望[ID:nCT0391258].

0028GMT时,现货金XAU=报每盎司1,754.90美元,扳回部分跌幅,稍早一度下跌1%至1,747.54美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐