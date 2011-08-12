〔全球金市〕现货金下跌1%,因美国就业数据乐观令风险偏好重燃

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月12日电---现货金周五在亚洲市场下跌1%,延续了上日下滑1.6%的跌势,因为美国公布的就业数据令人欣慰,舒缓了投资者的紧张情绪,风险偏好重燃,但是金价仍有望录得2009年2月以来的最佳一周表现.
股市和大宗商品市场周四强劲反弹,美国上周初请失业金人数小降,为近来饱受降评风暴和股价挫跌打击的经济提供一线希望[ID:nCT0391258].
0028GMT时,现货金XAU=报每盎司1,754.90美元,扳回部分跌幅,稍早一度下跌1%至1,747.54美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。