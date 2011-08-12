〔全球金市〕现货金下跌1%,因美国就业数据乐观令风险偏好重燃

路透新加坡8月12日电---现货金周五在亚洲市场下跌1%,延续了上日下滑1.6%的跌势,因为美国公布的就业数据令人欣慰,舒缓了投资者的紧张情绪,风险偏好重燃,但是金价仍有望录得2009年2月以来的最佳一周表现.