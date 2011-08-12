〔韩国汇市〕韩元上涨,但仍可能录得连续第三个周跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月12日电---韩元兑美元周五盘初上涨,因美国就业数据优于预期,且关于德法两国就该地区金融局势召开峰会的消息,令投资者风险偏好重燃.
0045GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,075.6,高于周四本地市场收盘水准1,081.8.但韩元恐怕仍将录得连续第三个周跌幅,因全球金融市场震荡.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。