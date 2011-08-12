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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 09:08 BJT

〔韩国汇市〕韩元上涨,但仍可能录得连续第三个周跌幅

路透首尔8月12日电---韩元兑美元周五盘初上涨,因美国就业数据优于预期,且关于德法两国就该地区金融局势召开峰会的消息,令投资者风险偏好重燃.

0045GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,075.6,高于周四本地市场收盘水准1,081.8.但韩元恐怕仍将录得连续第三个周跌幅,因全球金融市场震荡.

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