《中国报摘》--其他报纸重要消息8月12日(II)

**经济参考报**

--记者从山东省金融工作办公室了解到,山东省正积极利用信托产品为保障房建设筹集资金.目前,负责这一计划的鲁信集团正与山东各地政府联系,拟投入保障房建设的合作项目金额近10亿元.

--记者从人民银行重庆营业管理部了解到,在中国实施一系列房地产调控政策後,重庆金融机构对房地产业的开发及个人住房贷款持续收紧,而对保障性住房的信贷支持力度则加大.

**新京报**

--微软(MSFT.O)与阿里巴巴集团旗下的B2C电子商务平台--淘宝昨日签署战略合作意向书,未来将深化在网购安全领域的合作,保护用户的隐私.

**证券时报**

--清科研究中心最新发布的研究报告指出,中国企业赴欧洲上市有所升温.今年前7个月共有4家中国企业赴德国法兰克福证券交易所高级市场上市,上市数量等于过去4年总和.

--今年二季度,在中国股市下跌行情中,不少券商进行减仓操作.据Wind数据统计,一季度末证券公司重仓487只股票,持股市值为472.6亿元人民币;二季度,持股数锐减至114只,持仓市值降至58.7亿元.

**每日经济新闻**

--中石化销售公司相关人士透露,中石化除了近期要求旗下炼厂大力增产汽油,还计划大幅减少三季度汽油出口量,甚至采购中石油出口的汽油转而内销,以扩大本月汽油供应量.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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