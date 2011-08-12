《热点透视》美联储最新政策举动让人民币走到关键时刻

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 程琳

路透香港8月11日电---中国压低人民币汇率的结果是弊大于利,美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺再维持至少两年的近零利率政策,给解决这一问题带来了绝佳的理由.人民币过去三天上涨定下了不错的基调.

美联储的策略或将进一步拖低已然疲软的美元.正常情况下,中国或许会采取相应行动,确保维持出口商的竞争力.人民币兑美元过去三年里涨幅不到7%.

棘手之处在于,美元越是贬值,中国就越难维持人民币与货币篮子的挂钩.为跟上美元,中国人民银行就得印发更多钞票,然後以发行公债的形式将之收回国库,以免点燃通胀.中国一年期国债收益率(殖利率)目前为3.5%,美国公债收益率则几乎为零,随之而来的是经济成本.

同时,中国3.2万亿(兆)美元外汇储备会越来越大,越来越不易管理.自2008年初以来该规模已经翻倍,美国公债也仍是其最安全,流动性最高的投资对象.中国决策者希望分散外汇储备,不只是购买美债,但外储一再增加让这一想法显得不切实际.美元下跌还可能推高美元计价大宗商品的价格,进而让高达6.5%的中国通胀率面临进一步上升的威胁.

解决该问题的一个答案是让人民币升值--大幅升值.国际货币基金组织(IMF)曾建议比较合适的升值幅度约为20%.这将提高中国对进口大宗商品价格的承受能力,遏制外汇储备增加,并增强企业和消费者的购买力.

北京方面或许对任何有损出口行业的举动都抱有抵制态度.但是,尽管制造业活动在放慢,本周数据仍显示零售销售和工业产出保持坚韧.尽管有全球经济减速之虞,中国7月贸易顺差仍扩大至320亿美元,预示出口将依然强劲.

无论如何,若中国需要刺激经济成长,就可以释放部分银行存款准备金,或者扭转该国上半年的财政盈馀态势.这些选择都能让人民币升值不那麽可怕.美联储已经摆出了罕见的货币政策姿态,中国做出同样举动的时机正好.(完)