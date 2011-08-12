〔日圆汇率〕若日圆继续维持单边走势,则将考虑应对措施--财务大臣

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月12日电---日本财务大臣野田佳彦周五称:
* 汇率仍在单向波动.
* 希望以紧迫感来应对日圆升值.
* 可能会在第三笔追加预算中考虑应对日圆升值的措施.
* 现在断言上周外汇干预的效果为时尚早.
* 若汇率单边走势持续,将检视各种备选措施.
* 需要长一些的时间来观察目前的外汇走势,以判断上周的外汇干预是否起效.
* 将根据G7呼吁密切沟通并在市场上联合行动的声明在必要时采取措施.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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