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市场报道 | 2011年 8月 12日 星期五 09:41 BJT

〔日圆汇率〕若日圆继续维持单边走势,则将考虑应对措施--财务大臣

路透东京8月12日电---日本财务大臣野田佳彦周五称:

* 汇率仍在单向波动.

* 希望以紧迫感来应对日圆升值.

* 可能会在第三笔追加预算中考虑应对日圆升值的措施.

* 现在断言上周外汇干预的效果为时尚早.

* 若汇率单边走势持续,将检视各种备选措施.

* 需要长一些的时间来观察目前的外汇走势,以判断上周的外汇干预是否起效.

* 将根据G7呼吁密切沟通并在市场上联合行动的声明在必要时采取措施.(完)

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