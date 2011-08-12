《独家新闻》共和党众议员坎普称为减赤不排除增税,一切皆可讨论

路透华盛顿8月11日电---美国众议院筹款委员会主席坎普(Dave Camp)周四表示,如果能促进经济增长,不排除增税措施.坎普补充说,对于负责制定减赤协议的国会委员会而言,"任何措施都在选择之列".

坎普周四在接受路透电话采访时表示,全球金融危机加剧,将促使他和其他"减赤超级委员会"成员齐心协力解决问题.

在问及经济动荡会给该委员会施加何种压力时,他表示,"这增加了我们所做事情的重要性,使其厉害关系更大."

坎普周三被委任为新成立的特别减赤委员会的一员,他表达了乐观的看法,认为委员会的六名共和党委员和六名民主党委员将克服政治分歧,达成一致.

"目前我不想确定或排除任何方案,"坎普表示."任何有助于减少短期和长期债务、促进经济增长的方案,我都愿意进行讨论,"坎普称.

"目前任何方案都在讨论之列,直至被我们一致排除,"他并称,经济和就业是优先事项.

由于市场对美国债信评级史无前例地遭调降及巨额年度预算赤字感到忧心,全球股市大跌,坎普呼吁放宽视野寻找解决美国财政困境的方案.(完)