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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 10:00 BJT

〔中国新债〕广晟资产下周三将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月12日电---中国广东省广晟资产经营有限公司周五公告称,将于下周三(17日)簿记建档

发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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广东广晟资产 30 10 12 8/17簿记建档 光大银行 AAA 8/19 8/22

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 曾菱/张喜良

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