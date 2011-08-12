〔伦敦金属〕LME期铜上涨,因欧美股市反弹且美国就业数据优于预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月12日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五上扬,因隔夜欧美股市均反弹,且美国初请失业金数据优于预期.
人民币兑美元中间价十个交易日内六次创新高,也支撑中国的大宗商品进口.
投资者仍在关注欧元区问题,包括法国银行业融资困境.
0121GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.7%,报每吨8,946.75美元,该期约前一交易日下跌3.3%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。