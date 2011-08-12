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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 10:02 BJT

〔伦敦金属〕LME期铜上涨,因欧美股市反弹且美国就业数据优于预期

路透上海8月12日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五上扬,因隔夜欧美股市均反弹,且美国初请失业金数据优于预期.

人民币兑美元中间价十个交易日内六次创新高,也支撑中国的大宗商品进口.

投资者仍在关注欧元区问题,包括法国银行业融资困境.

0121GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.7%,报每吨8,946.75美元,该期约前一交易日下跌3.3%.

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