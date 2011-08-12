〔国际油市〕OPEC尚不忧心油价跌势,除非布兰特原油跌向90美元--代表

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月11日电---石油输出国组织(OPEC)多位代表周四表示,除非布兰特原油跌向每桶90美元,否则OPEC不大可能对油价跌势感到担心.该组织的原油供应占到全球总供应的逾三分之一.
因市场担心欧债危机与美国经济放缓恐拉低石油需求,布兰特原油LCOc1已跌至每桶106美元,较年内高位127.02美元下跌超过20美元.
伊朗周三曾表示,如果成员国开始对油价下跌感到焦虑,OPEC则可能召开紧急会议.伊朗担任2011年OPEC轮值主席国,在油价问题上是领先的强硬派.
但两位OPEC成员国代表称,OPEC目前不大可能在12月的例行会议前举行会晤,或是降低产量.
"情况非常复杂,"一位OPEC海湾国家代表称,"需求正在走弱,经济也无法让人鼓舞."
"但布兰特原油仍在每桶100美元上方.OPEC会观望形势发展."
一位非洲成员国代表也表示,预计OPEC尚不会对油价下跌作出反应.该成员国曾在6月反对沙特阿拉伯的增产提议.
"每桶90美元的价格将是可以接受的,"这位代表在提及布兰特原油时表示,"若跌破90美元并保持在这样的价位,我们则或需召开紧急会议.但现在还没出现这种情况.我们仍将继续执行当前的产量,因为没有减产的必要."
该代表称,布兰特原油跌至90-100美元,将不会对多数OPEC成员国的原油销售收入产生重大影响.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
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