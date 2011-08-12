〔澳新汇市〕澳元与新西兰元守住隔夜涨幅,但市场信心仍脆弱

路透悉尼/惠灵顿8月12日电---澳元与新西兰元周五守住隔夜海外市场涨幅,因受到亚洲股市上扬的支撑,但对欧元区债务的担忧仍会影响二者走势.

澳元兑美元AUD=D4自纽约尾盘的1.0360盘整至1.0318,之前在海外市场上涨2%,受美国优于预期的就业数据提振.本周迄今澳元下跌1%,但仍在0.9924美元附近的五个月低点上方.