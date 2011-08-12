〔澳新汇市〕澳元与新西兰元守住隔夜涨幅,但市场信心仍脆弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月12日电---澳元与新西兰元周五守住隔夜海外市场涨幅,因受到亚洲股市上扬的支撑,但对欧元区债务的担忧仍会影响二者走势.
澳元兑美元AUD=D4自纽约尾盘的1.0360盘整至1.0318,之前在海外市场上涨2%,受美国优于预期的就业数据提振.本周迄今澳元下跌1%,但仍在0.9924美元附近的五个月低点上方.
目前澳元上看1.0418美元和1.0465美元,但市场情绪紧张,因欧洲银行业借款成本高涨,引发新一轮信心危机.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。