《Freeland专栏》防止经济衰退後遗症,重在解决就业

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chrystia Freeland; 编译 李爽/肖群英

路透纽约8月11日电---众所周知,房地产业的关键三点是地段、地段、还是地段.这句由已故"第一健笔"萨菲尔(William Safire)从1926年芝加哥论坛报分类广告里找出的至理名言,因一语中的而一直沿用到今天.

现如今西方国家的经济政治困境也可归纳为同样一句话:关键三点是就业、就业、还是就业.

但过去两周来美国和欧元区各自的债务纷争、英国街头冲突以及全球市场动荡,冲淡了这个事实,倒是有关股价、债信评级、警方战术和政治失灵的各种言论不绝于耳.

这就是美国新闻记者Don Peck有关失业问题的"Pinched"一书出版得如此及时和重要的原因.Peck的中心思想就是,每次经济衰退都截然不同.像西方国家今天正在经历的经济持续减速,不仅仅是在事发当时给我们造成痛苦,而且会给我们带来流毒无穷的影响.

就像Peck所说,"当就业不足,收入持平,又长期承受债务重负时,公众乃至是整整几代人的心中都将留下永恒的伤疤."

Peck有鉴前几次深度衰退的影响持久不绝而发出上述警告,这是战後几代西欧和北美民众凭直觉所无法感受到的事情,他们一直生活在相当稳定的经济增长环境中.

"我们面对的问题甚至比现在想象的还要严重,"Peck对我表示,"大家认为"情况只是暂时不妙,但之後会好转'."

我们可以借用白宫有关阴沟翻车的一个比喻.汽车陷到泥里不是什麽让人高兴的事,要把汽车推出来也颇费一番周折,不过一旦回到正轨,就将全速前进.

更恰当却也更冷酷的一个比喻是,拿营养不良的婴儿作比.即便这个孩子成年後衣食无忧,但其年幼时食不果腹的经历却会留下长期阴影.

说它更恰当,也是因为受打击最大的可能会是年轻人.Peck曾与耶鲁经济学家Lisa Kahn对话,Kahn发现,在经济深度衰退时期找到第一份工作,意味着起步薪资会比繁荣时期低25%,17年後收入会少10%.即便处于职业生涯中,经历经济衰退的那一代不仅到手薪水会减少,任职级别也会更低,且职业信心下降.