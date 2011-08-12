《外汇动态》Westpac建议抛售美元/韩元和美元/马币

0219GMT---Westpac建议抛售美元/韩元KRW=KFTC和美元/马币(林吉特)MYR=MY.在围绕全球经济放缓和欧元区主权债问题的忧虑导致市场下挫之际,这两个货币对在美元兑日圆外亚洲货币中表现出色.由于基本面、估值,以及人民币升值等因素,Westpac偏爱马币和韩元.

Westpac称,从长期估值角度看,韩元仍很便宜.该行预计,若市场信心复苏,美元/马币会比其他美元/日圆以外亚洲货币跌的更快,其并指出,马币相对于人民币走势的beta系数在日圆以外亚币中排第二高.

Westpac在报告中表示,"我们在1,086.50卖出一个月美元/韩元无本金交割远期外汇(NDF)仓位的一半,我们将在升向1,100的涨势中挂出更多卖单.美元/韩元下行目标是将回跌向1,055/60的区域."

"对于美元/马币而言,我们在3.0135抛售所持仓位的一半,将在升向3.05的涨势中卖出更多...美元/马币下档目标应是跌向2.9500区域."

Westpac预计,由于日本之外的亚洲国家经济增长状况良好,且面临通胀压力,因此将有资金持续流入日圆以外亚洲货币,尽管市场仍存在震荡风险.

美元/韩元下跌0.4%至1,077.8;美元/马币降0.3%至2.9890.一个月美元/韩元NDFKRW1MNDFOR=上涨0.6%至1,079.3.(完)

--编译 王翔琼;审校 白云

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