〔中国债市动态〕现券收益率止跌企稳,政策不明朗下周料延续振荡行情

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月12日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率整体表现平稳,经过此前一波下跌,投资者观望气氛渐浓,交易较为清淡.目前国外经济环境风云突变,为货币政策带来更多不确定性,机构对政策面的分歧也愈发突出,预计下周债市将延续振荡行情.
"现在(政策面)不是很清晰,但是个人认为至少进一步紧缩(概率)比较小,"华中一银行交易员表示.
她指出,调升存款准备金率及加息会更为慎重,毕竟外围经济变动大,内部条件也不支持.
下周央行公开市场到期量降至890亿元人民币.她认为,目前资金面较为宽裕,到期量锐减对债市冲击相对有限.
中国银行间市场周五主要回购利率早盘小幅波动,因市场资金面宽松态势未改.[ID:nCN1895379]
此外,华北一银行交易员表示,近期不排除三年期央票再度启动,以回收流动性的可能.如果三年期央票推出,将对债市形成一定的压力.
北京时间11:33,剩馀期限近10年的国债110015双边报价tCN110015=CFXM最新报价3.98/3.93%,上日尾盘报3.96/3.92%;剩馀期限近七年的金融债110411双边报价tCN110411=CFXM最先显示4.53/4.46%,上日尾盘报4.53/4.43%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。