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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 11:52 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率止跌企稳,政策不明朗下周料延续振荡行情

路透上海8月12日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率整体表现平稳,经过此前一波下跌,投资者观望气氛渐浓,交易较为清淡.目前国外经济环境风云突变,为货币政策带来更多不确定性,机构对政策面的分歧也愈发突出,预计下周债市将延续振荡行情.

"现在(政策面)不是很清晰,但是个人认为至少进一步紧缩(概率)比较小,"华中一银行交易员表示.

她指出,调升存款准备金率及加息会更为慎重,毕竟外围经济变动大,内部条件也不支持.

下周央行公开市场到期量降至890亿元人民币.她认为,目前资金面较为宽裕,到期量锐减对债市冲击相对有限.

中国银行间市场周五主要回购利率早盘小幅波动,因市场资金面宽松态势未改.[ID:nCN1895379]

此外,华北一银行交易员表示,近期不排除三年期央票再度启动,以回收流动性的可能.如果三年期央票推出,将对债市形成一定的压力.

北京时间11:33,剩馀期限近10年的国债110015双边报价tCN110015=CFXM最新报价3.98/3.93%,上日尾盘报3.96/3.92%;剩馀期限近七年的金融债110411双边报价tCN110411=CFXM最先显示4.53/4.46%,上日尾盘报4.53/4.43%.(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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